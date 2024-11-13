يديعوت أحرونوت: وزير الدفاع يعارض وقف إطلاق النار في لبنان من دون نزع سلاح حزب الله

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يعارض وقف إطلاق النار في لبنان من دون نزع سلاح حزب الله رغم أن ذلك ليس من أهداف الحرب.

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