مبعوث بوتين إلى سوريا: رغبة إسرائيل بضمانات لمنع عبور السلاح من سوريا للبنان هي خارج نطاق تفويض العسكريين الروس

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل شنت هجومًا الشهر الماضي في محيط مطار حميميم لكنها لم تستهدف القاعدة الروسية هناك".

وأفاد بأن "الجيش الروسي قدم بياناً إلى إسرائيل يفيد بأن الهجمات بالقرب من القاعدة الروسية في سوريا غير مقبولة".

وذكر أن "روسيا تأمل أن تتوقف إسرائيل عن شن هجمات بالقرب من قوات الجيش الروسي في سوريا"، موضحا أن "قاعدة حميميم في سوريا لا تستخدم لإمداد حزب الله في لبنان بالأسلحة الإيرانية وهذه شائعات".

وقال مبعوث بوتين: "رغبة إسرائيل في الحصول على ضمانات لمنع العبور المحتمل للشحنات العسكرية عبر سوريا إلى لبنان هي خارج نطاق تفويض العسكريين الروس".

وتابع "روسيا وإيران وتركيا لم تناقش إمكانية دعوة الأسد إلى قمة "صيغة أستانا" في روسيا عام 2025".