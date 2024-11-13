السلطات الأوكرانية اطلقت انذارا جويا في كل أرجاء البلاد مع تحذير الرئاسة من هجوم صاروخي على كييف

أطلقت السلطات الأوكرانية انذارا جويا في كل أرجاء البلاد فيما حذرت الرئاسة من هجوم صاروخي على كييف. واشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني اندريي يرماك أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشن هجوما صاورخيا على كييف". وحذر سلاح الجو الأوكراني الأربعاء من أن صاروخا دخل المجال الجوي للبلاد باتجاه العاصمة كييف. ويأتي الهجوم بعد هجمات متواصلة منذ أسبوع شملت مسقط رأس الرئيس الأوكراني وأدت إلى مقتل امرأة تبلغ الثانية والثلاثين مع أطفالها الثلاثة.

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