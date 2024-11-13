أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "روسيا احتجت على هجوم إسرائيلي نفذ قرب قاعدة للقوات الجوية الروسية في حميميم باللاذقية في سوريا في الأول من تشرين الأول".
وأضافت "موسكو نقلت رسالة للجيش الإسرائيلي مفادها بأن هذا القصف غير مقبول ويشكل خطرا على حياة الجنود الروس".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: روسيا احتجت في رسالة لإسرائيل على هجوم نفذ قرب قاعدة حميميم باللاذقية في تشرين الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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