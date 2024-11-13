8 شهداء وعدد من الجرحى في الغارة على دوحة عرمون وأعمال رفع الانقاض مستمرة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن الغارة الإسرائيلية على المنزل في مبنى سكني في دوحة عرمون، عند نزلة منطقة البيادر، ادت إلى سقوط 8 شهداء وعدد من الجرحى واصيب المبنى بأضرار كبيرة شملت طوابق عدة حيث اندلعت النيران فيها.
وذكرت الوكالة أنه لا يزال البحث جاريًا عن مفقودين تحت الانقاض.
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