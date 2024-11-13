شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يحرص على رفع الوعى لدى المواطنين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حرص التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي على رفع الوعي لدى المواطنين حيث لم تقتصر خدماته في تقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجا من خلال نشر الأنشطة الاجتماعية والصحية والمساهمات الاقتصادية فحسب بل كان هناك نصيبا لرفع الوعي لدى المواطنين من اهتمام التحالف الوطنى.

ظهر ذلك في عدة أنشطة لعل أبرزها تقديم المساعدات للأولى بالرعاية مع حلول عام دراسي جديد بتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية على الطلاب لتشجيعهم على التعليم، بالإضافة إلى انتشار المراجعات النهائية المجانية في كافة المحافظات قبل الامتحانات ليساعدهم في الحصول على الشهادات التعليمية من أجل مستقبل أفضل، كما حرص التحالف الوطنى على تنظيم الندوات التوعوية في محافظات مختلفة لرفع وعي المواطنين في عدة محاور، كما ظهر حرصه برفع الوعى من خلال المكتبات المتنقلة لتنفيذ الأنشطة الثقافية المكونة من جلسات حكى ومسرح عرائس وجلسات ألعاب تعليمية وجلسات قراءة حرة، يأتي ذلك ضمن حملة أيد واحدة، كنشاط اجتماعى.

ويعمل التحالف الوطنى بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات الأكثر احتياجا، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات التى انتشرت فى كل محافظات مصر، وتنوعت بشكل يضمن حياة كريمة للمواطنين.