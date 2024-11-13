«الفارس الشهم 3» تزود نازحي غزة بالمياه الصالحة للشرب

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقامت عملية «الفارس الشهم 3» بتقديم المياه الصالحة للشرب للعائلات النازحة في قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وقال مدير محطات التحلية في مصلحة المياه محمود الهمص: «إن صهاريج المياه تقوم يومياً بتعبئة المياه من محطة تحلية الجنوب وتتجه جنوباً نحو المواصي ورفح وخان يونس لتزويد النازحين بالمياه الصالحة للشرب».

وعلى مدار عام كامل، تسير عملية «الفارس الشهم 3» رفقة مصلحة بلديات الساحل عربات المياه العذبة إلى المناطق المهمشة جنوب القطاع ضمن مشروع توزيع مياه الشرب الصالحة.

وأنشأت الإمارات 6 محطات تحلية مياه في مدينة العريش المصرية بقدرة إنتاجية تبلغ مليوني غالون يومياً، يجري ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها أكثر من مليون نسمة في ظل النقص الحاد في المياه الذي يعانيه السكان.

مساعدات طارئة

على الرغم من حجم الدمار الهائل، لم تتوانَ الإمارات عن تقديم المساعدات الطارئة للبلديات والهيئات المحلية في قطاع غزة، حيث قدمت مجموعة من صهاريج نقل المياه وأخرى للصرف الصحي، ومعدات أساسية لمصلحة مياه بلديات الساحل. كما قامت دولة الإمارات بتنفيذ مشاريع إصلاح خطوط المياه والآبار المتضررة والشبكات المدمرة في محافظتي خان يونس وشمال غزة، لتسهيل حصول السكان على المياه في مناطق سكنهم، وتحسين ظروفهم المعيشية.