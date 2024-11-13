"يديعوت أحرونوت": وزارة الخارجية الأميركية تدرس فرض عقوبات على إيتمار بن غفير

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن "وزارة الخارجية الأمريكية تدرس فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن "تحقيق يكشف عن شهادات وتسجيلات تظهر استيلاء وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وحاشيته على جهاز الشرطة".
وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية، أن "التسجيلات تظهر تحريض بن غفير لمقربيه لتصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد العرب وفي الأقصى".
وأشارت القناة 13 إلى أن "مستشارة الحكومة القضائية ستسلم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ملفا يؤكد خرق بن غفير للقانون وتطلب إقالته".
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