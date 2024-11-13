بري: هل من عاقل يعتقد بأننا سنوافق على حل يحقق مصلحة إسرائيل على حساب مصلحة لبنان؟

أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد على موقف لبنان حول أي تسوية مقبلة، وتمسّكه بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 "بلا حرف زائد أو ناقص"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الأخبار" في كلامه أمام زواره.

ورداً على الشروط الإسرائيلية، قال بري: "موقفنا واضح. هل من عاقل يعتقد بأننا سنوافق على تسوية أو حل يحقق مصلحة إسرائيل على حساب مصلحة لبنان وسيادته".

وقال بري أمام زواره إنه "يأمل أن تنبثق عن اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب إشارة إيجابية تصل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، وأنا جاهز لملاقاته في ما كنا قد اتفقنا عليه سابقاً"، موضحاً أنه كانَ ينتظر جواباً يتعلق بالصيغة المُتفق عليها مع الأخير "لكنها لم تصل".

وأضاف بري أن "التصعيد الوحشي ضد الضاحية والجنوب والبقاع هو رسالة من العدو بأنه يصر على التفاوض تحت النار، ونحن نؤكد أن لبنان لن يفاوض تحت النار. يجب أن يحصل وقف شامل لإطلاق النار، ونذهب بعد ذلك إلى ما اتفقنا عليه في ما يتعلق بآلية تطبيق القرار 1701".