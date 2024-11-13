شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقوق حديثى الولادة فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت المادة 7 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996على وضع ضوابط لحمايته وحقوقه بما فيهم حديثي الولادة الذى شدد القانون على حقهم في الرضاعة الطبيعية، حيث اعتبر القانون ، حول قانون الطفل الرضاعة الطبيعية حق من الحقوق الشرعية مثلها مثل حقه فى المأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله

وكفلت الدولة أهمية تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته كما كفلت للطفل، فى جميع المجالات، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته، مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل، وحقه فى التأديب المباح شرعًا، مع حظر تعريض الطفل عمدًا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.



وأوضحت المادة أيضا، أهمية ومزايا الرضاعة الطبيعية، كما نصت على أهمية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وقد اتخذت الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.