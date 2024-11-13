سلسلة غارات إسرائيلية فجرًا على الضاحية الجنوبية لبيروت

شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات فجر اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مناطق حارة حريك، وبئر العبد، والليلكي والغبيري. واستهدف مركز دار الحوراء الطبي في حارة حريك بغارات عدّة. وجاء الغارات بعد سلسلة تهديدات وجهها الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية الجنوبية.

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