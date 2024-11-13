أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أنه اختار النائب السابق جون راتكليف لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه". ورشح ترامب بيت هيغسيث، الضابط السابق في الحرس الوطني الأميركي ومقدم البرامج في شبكة "فوكس نيوز"، لتولي منصب وزير الدفاع في إدارته المقبلة. هذا، ورشح الرئيس الأميركي المنتخب حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي، وهو منصب محوري يرتبط مباشرة بسياسات الهجرة المتشددة للجمهوريين. وأعلن ترامب أن الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبايس اكس إيلون ماسك، سيتولى وزارة "الكفاءة الحكومية" إلى جانب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي. وقال ترامب في بيان "هذان الأميركيان الرائعان سيمهدان الطريق معا أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الاجراءات التنظيمية المفرطة وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة الوكالات الفدرالية (...) وهو أمر ضروري لحركة +إنقاذ أميركا+".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب أعلن عن تعييناته لوزارتَي الدفاع والأمن الداخلي ورئاسة الـ"CIA" واختار إيلون ماسك لتولي وزارة الكفاءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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