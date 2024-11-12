الحاج حسن: القمة العربية الاسلامية في الرياض مفاجئة بكل مقاييسها وهي تذكرنا بقمة الثلاث لاءات في الخرطوم

أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "خط احمر وضعته قمة الرياض بدءاً بنهاية القدس ودولة فلسطين والدعوة الفورية الى وقف اطلاق النار وحمام الدم الحاصل اليوم من قبل الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان".

ولفت الحاج حسن، الى ان "القمة العربية الاسلامية في الرياض مفاجئة بكل مقاييسها وهي تذكرنا بقمة الثلاث لاءات في الخرطوم".