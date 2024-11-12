أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "خط احمر وضعته قمة الرياض بدءاً بنهاية القدس ودولة فلسطين والدعوة الفورية الى وقف اطلاق النار وحمام الدم الحاصل اليوم من قبل الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان".
ولفت الحاج حسن، الى ان "القمة العربية الاسلامية في الرياض مفاجئة بكل مقاييسها وهي تذكرنا بقمة الثلاث لاءات في الخرطوم".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: القمة العربية الاسلامية في الرياض مفاجئة بكل مقاييسها وهي تذكرنا بقمة الثلاث لاءات في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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