يزبك: نتانياهو "استطيب" دمنا ومن هنا الى حين استلام ترامب سيتمادى أكثر في لعبة الدم والدمار

أشار النائب غياث يزبك، في حديث للـ"LBCI"، الى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو استطيب دمنا ومن هنا الى حين استلام ترامب سيتمادى أكثر في لعبة الدم والدمار".
ولفت يزبك، الى أنه "ليس المقصود استثناء الطائفة الشيعية"، سائلاً "أين الميثاقية بعدم احترام الدستور ودور المجلس النيابي؟".
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