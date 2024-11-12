سيزار أبي خليل: الوضع يتطلب من الجميع تغليب مصلحة البلد على أي شيء آخر

أشار النائب سيزار أبي خليل، في حديث للـ"LBCI"، الى أن "الوضع يتطلب من الجميع تغليب مصلحة البلد على أي شيء آخر، وموقفنا من التمديد لقائد الجيش أم اي أحد آحر وسط وجود حل قانوني هو مرفوض".
وردّاً على رفض التمديد لقائد الجيش او انتخابه رئيساً، قال أبي خليل "وحدة خرق قانون وحدة خرق دستور".
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