البيسرى التقى وفداً من نقابة الصحافة: عدد كبير من السوريين عادوا الى بلدهم ولم نتبلغ عن أي تعرّض أمني لهم

أكد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، خلال لقائه وفد من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي، على "أهمية دور النقابة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وعلى وظيفة الإعلام بشكل عام، متجاوزا بعض الفلتان الذي ينتشر خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي".

ولفت البيسري، الى أن "عناصر الأمن العام تتواجد على المعابر الشرعية وتطبق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية كافةً. وبالنسبة للمعابر البريّة، فقد تعرض معبرا المصنع والقاع في البقاع للقصف والإقفال أمام انتقال الآليات ويتم الانتقال سيراً بين لبنان وسوريا على هذه المعابر. أما المعابر في منطقة الشمال فما زالت تعمل بشكل طبيعي".

وأشار الى "الدور الكبير للأجهزة العسكرية والأمنية والعاملين في المطار وشركة الطيران الوطنية إدارةً وعاملين، الذين يعملون في حالات استثنائية. وإن أمن المطار تضمنه الإجراءات التي تطبقها الأجهزة الأمنية والعسكرية المتواجدة في حرمه".

وبالنسبة للصحافيين القادمين من الخارج، أوضح أنه "يسمح لهم بالدخول الى لبنان في حال استوفوا الشروط القانونية لذلك، أما غير مستوفي الشروط فيمنعوا من الدخول. ووفقا للقانون يحق للأمن العام، كما في باقي دول العالم، السماح بالدخول أو عدمه لأي شخص الى لبنان وفقا لاعتبارات أمنية لديه".

وعن عودة السوريين الى بلادهم، قال "هذه الأحداث أثبتت أن ما كنا نطالب به، من أن هناك عددا كبيرا من السوريين المسجلين عند مفوضية اللاجئين ال "UNHCR" قد عادوا الى سوريا ولم نتبلغ عن أي تعرّض أمني لهؤلاء العائدين".

بدوره، شكر الكعكي البيسري على "المهام التي يقوم بها في هذه الظروف الصعبة وضمان أمن المعابر الحدودية الشرعية، خاصة فيما خص دخول الوافدين"، مؤكدا على "التضحيات التي يقوم بها عناصر الأجهزة العسكرية والأمنية وخاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة والرواتب الضئيلة"، داعيا "الجميع للعودة الى الشرعية تحت كنف الدولة والأمن الشرعي".