وزير المالية الألماني يستبعد إقرار موازنة 2025 قبل الانتخابات التشريعية

أشار وزير المالية الألماني المعين حديثا يورغ كوكيز، إلى أنه ستبعد أن تتمكن سلطات ألمانيا من إقرار موازنة 2025 قبل الانتخابات التشريعية المبكرة التي يرجح أن تجرى في 23 شباط.
وقال كوكيز خلال لقاء اقتصادي نظّمته صحيفة محلية: "ليس واقعيا أن تتمّ المصادقة على الموازنة الاتحادية لسنة 2025" قبل الانتخابات العامة.
وتتجه ألمانيا الى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 23 شباط 2025 وتناوب محتمل في قيادة البلاد، بعد خلافات أدت الى انهيار الائتلاف الحكومي بزعامة المستشار الألماني أولاف شولتس.
وأتى تحديد الموعد الذي بقي مدار تجاذب وأخذ وردّ على مدى الأيام الماضية، بنتيجة اتفاق بين المعارضة المتمثلة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، إضافة الى الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار شولتس.
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