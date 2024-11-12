حزب الله: هاجمنا للمرة الأولى بمسيرات انقضاضية مصنع يكنعام عيليت جنوب شرق حيفا واستهدفنا تجمعا لقوات العدو بموقع العباد

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المقاومة الإسلامية، عند الساعة 09:00 من صباح اليوم الثلاثاء 12-11-2024، هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، للمرة الأولى، على مصنع يكنعام عيليت (مصنع للإنتاج التكنولوجي العسكري) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 50 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلة، وأصابت أهدافها بدقّة".

في بيان آخر، أفاد الحزب بأنه،"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 06:30 من بعد مساء اليوم الثلاثاء 12-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد، بصليةٍ صاروخية نوعية، وحققت إصابات دقيقة".