أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن "قواتنا صدت أمس (الاثنين) هجمات حوثية متعددة ضد مدمرتين أميركيتين أثناء عبورهما مضيق باب المندب"، موضخة أن "الحوثيين هاجموا المدمرتين بثماني مسيرات على الأقل و5 صواريخ باليستية و3 صواريخ كروز".
وأشارت أيضا إلى أن "القوات الأميركية في سوريا تعرضت لهجومين بمسيرة وصاروخين يوم الأحد دون وقوع إصابات".
وشددت الوزارة على "أننا لن نتسامح مع أي هجمات على القوات الأميركية في الشرق الأوسط".
إلى ذلك، رأى البنتاغون أن "إسرائيل اتخذت الخطوات اللازمة من وجهة نظرنا بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، في وقت يحاصر فيه الجيش الإسرائيلي شمال غزة ويرتكب المجازر بحق الفلسطينيين في القطاع.
هذا، وذكرت وزارة الدفاع الأميركية "أننا نريد أن نرى حلا في أسرع وقت للوضع في لبنان عبر الوسائل الدبلوماسية".
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون أكد تعرّض مدمرتَين أميركيتَين لهجمات في باب المندب: قواتنا في سوريا تعرّضت لهجومَين الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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