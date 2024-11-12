خارجية أميركا: موقفنا بشأن الحرب في لبنان هو التطبيق الكامل للقرار 1701 بما في ذلك نزع سلاح حزب الله

أشارت وزارة الخارجية الأميركية، إلى أن "موقفنا هو أن المساعي الدبلوماسية هي السبيل لإنهاء الحرب في لبنان".

وقالت إن "موقفنا بشأن الحرب في لبنان هو التطبيق الكامل للقرار 1701 بما في ذلك نزع سلاح حزب الله".

رأت وزارة الخارجية الأميركية، أن "إسرائيل اتخذت إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة تجاوبا مع رسالة وزير الخارجية أنتونب بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن"، في وقت تؤكد فيه منظمات إنسانية منها منظمات أميركية أن إسرائيل لا تلتزم بتحسين الوضع.

وذكرت الخارجية الأميركية "أننا لا نزال نتواصل مع الجانب الإسرائيلي لتقييم الوضع الإنساني في غزة"، مضيفة "ليس هناك تغيير في الموقف الأميركي إثر انتهاء مهلة الأيام الثلاثين"، بشأن الوضع في غزة.

وأشارت إلى أن "واشنطن ستواصل تقييم التزام إسرائيل بالقانون الأميركي"، وقالت: "لا تغيير في السياسة الأميركية والوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيرا".

وشددت الخارجية على أنه "إذا لم تر واشنطن خطوات في الاتجاه الملائم فسوف نطبق بكل تأكيد القانون الأميركي"، مضيفة "نأمل أن تكون الإجراءات الإسرائيلية لتحسين الوضع بغزة أساسا لدخول ما يكفي من المساعدات".

وشددت على "أننا ننتظر من إسرائيل إجراءات إضافية لضمان تدفق أكثر سلاسة للمساعدات لغزة ونواصل تقييم التزامها".