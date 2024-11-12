"حزب الله": استهدفنا مستوطنتي المالكية والمنارة بصليات صاروخية

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 05:30 من بعد مساء اليوم الثلاثاء 12-11-2024، مستوطنة المالكية بصليةٍ صاروخية".

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 07:00 من بعد مساء اليوم الثلاثاء 12-11-2024، مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخية".