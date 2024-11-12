ماغرو زار الرابطة المارونية: لإقرار خارطة طريق متكاملة بدءا بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة تطبق برنامجا إصلاحيا

زار سفير فرنسا هرفي ماغرو مقر الرابطة المارونية، حيث استقبله رئيسها السفير خليل كرم، إلى جانب عدد من الرؤساء السابقين للرابطة وأعضاء المجلس التنفيذي.

ولفت بيان للسفارة، الى أن "السفير وأعضاء الرابطة المارونية تطرقوا إلى الوضع في لبنان وتداعيات مؤتمر باريس لمساندة شعب لبنان وسيادته، مع التركيز على الجهود الديبلوماسية القائمة للوصول الى وقف لإطلاق النار وتطبيق كامل للقرارات الدولية".

وأكدت السفارة، على "توافق سفير فرنسا مع رئيس الرابطة المارونية والحضور على أنه من الضروري جدا، أن تتمكن كافة أطياف المجتمع اللبناني من إقرار خارطة طريق متكاملة ونظرة موحدة للمستقبل تلعب فيه المؤسسات الرسمية دورا محوريا، من أجل العمل بشكل مستدام على النهوض بلبنان بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تطبق برنامجا إصلاحيا وإقرار القوانين المناسبة في مجلس النواب، لمواجهة الأزمات المتداخلة، المالية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية والأمنية، بغية تمكينه من إعادة لعب دوره في استقرار المنطقة وازدهارها".

وشدد ماغرو على "العلاقات التاريخية بين فرنسا ولبنان وإلى تمسك فرنسا بوحدة لبنان في تنوعه وبالعيش المشترك بين الطوائف"، مؤكداً على "التزام فرنسا في وقوفها الى جانب اللبنانيين والعمل الدؤوب لتوحيد وجهات النظر بين كافة المعنيين بالملف اللبناني اليوم".