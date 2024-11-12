ياسين وزّع تقرير لجنة الطوارئ الـ43 : 106 غارات خلال 24 ساعة و44 شهيداً و88 جريحاً

وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين التقرير الرقم 43 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.

ولفت ساسين، في التقرير، الى أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 106 غارات جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في النبطية (57 غارة) والجنوب (42 غارة) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12736 إعتداء".

وذكر أنه "صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 44 شهيداً و 88 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 3287 شهداء و14222 جريحاً".

ولفت الى أنه "لتاريخه تم فتح 1165 مركزاً معتمداً لاستقبال النازحين وقد بلغ عدد مراكز الايواء المعتمدة التي وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى 977 مركزاً. وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 188583 نازحاً (44705 عائلات) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير".

كذلك كشفت التقرير، أنه "من تاريخ 23 أيلول لغاية 12 تشرين الثاني 2024 سجّل الامن العام عبور 377222 مواطناً سورياً و 208043 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية، وتعمل اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الازمة مع كافة الوزارات المعنية على تأمين مراكز إيواء إضافية في مختلف المحافظات لاستقبال النازحين".

وأضاف "تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة وضبط الحدود".