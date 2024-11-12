منظمات إغاثة أميركية: إسرائيل فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية بتيسير تقديم الإغاثة الكافية للمدنيين بغزة

أفادت منظمات إغاثة أميركية، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة"، بأن "إسرائيل فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية بتيسير تقديم الإغاثة الكافية للمدنيين بغزة"، لافتةً الى "عرقلة إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة أدت إلى زيادة الوفيات ومعاناة المدنيين".
وأكدت المنظمات، أنه "يجب تحميل إسرائيل مسؤولية فشلها في توفير قدر كاف من الغذاء والدواء للمحتاجين في غزة"، مشددةً على أن "إسرائيل تسببت في ظروف تقترب من المجاعة لـ 800 ألف مدني في مختلف أنحاء غزة".
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