أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن "المبعوث الإسرائيلي رون دريمر يبحث اليوم مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مقترحا لوقف إطلاق النار بلبنان". وفي السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أميركية وإسرائيلية، قولها إنه "من غير المؤكد أن حزب الله سيوافق على مقترح وقف إطلاق النار".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرئيلي: المبعوث الإسرائيلي دريمر يبحث اليوم مع بلينكن مقترحا لوقف إطلاق النار في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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