النشرة: غارات إسرائيلية على صور وعربصاليم ومركبا وقبريخا وشقرا وكفرجوز

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن غارتَين إسرائيليتَين على مدينة صور وبلدة عربصاليم. كما أفاد عن غارات معادية استهدفت بلدات مركبا وشقرا وقبريخا وكفرجوز وخراج بلدة العدوسية.

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