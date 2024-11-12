تأجيل قرار المحكمة بشأن شرعية إدانة ترامب في نيويورك حتى 19 تشرين الثاني

أجّل القاضي الذي ينظر في قضية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجنائية في نيويورك إصدار القرار بشأن إمكانية إلغاء إدانته حتى 19 تشرين الثاني، وفق ما أعلنت المحكمة.

وأفادت المحكمة في رسالة عبر البريد الإلكتروني للجهات المعنية في القضية اطلعت عليها وكالة فرانس برس بأنه "تم قبول الطلب المشترك لتأجيل المهل النهائية الحالية... حتى 19 تشرين الثاني".

ومن المقرر أن يتم تنصيب ترامب رسميا في كانون الثاني عام 2025 بعد فوزه في الانتخابات الأميركية التي أجريت في 5 تشرين الثاني الحالي.