شهداء وجرحى في الغارتين الإسرائيليتين على مدينة صور وبلدة حون

أفادت 'الوكالة الوطنية للإعلام"، عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى، في الغارة الإسرائيلية على مدينة صور، ونقلهما الدفاع المدني اللبناني إلى المستشفيات.

كما سقط شهداء وجرحى في الغارة المعادية على جون في إقليم الخروب واستهدفت مبنى سكنيا تقيم فيه عائلات نازحة.

وكان قد شن الطيران الحربي المعادي غارتين على المنطقة الواقعة بين بلدتي الحميري وطيرفلسية، وغارة على المنطقة الواقعة بين الحميري ومعروب، وفق ما نقل مراسل النشرة في الجنوب.

كما شن الطيران المعادي غارات على مدينة بنت جبيل وبلدات مجدل زون وعيناثا والمنطقة الواقعة بين قانا وصديقين.