معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: 82.5% من الإسرائيليين يعتبرون أن الوضع الأمني لا يتيح عودة السكان للشمال

أفاد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بأن "82.5% من الإسرائيليين يعتبرون أن الوضع الأمني لا يتيح عودة السكان للشمال".

في 22 تشرين الأول 2023، أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن استطلاع، بأن "نصف النازحين من الجنوب و70% من النازحين من الشمال يفكرون بعدم العودة إلى مستوطناتهم".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.