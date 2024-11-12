استشهاد مسعف من الهيئة الصحية الإسلامية وجرح آخر من الدفاع المدني بغارة في المنصوري

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، عن "استشهاد مسعف من الهيئة الصحية الإسلامية وجرح آخر من الدفاع المدني اللبناني بغارة معادية، أثناء قيامهما وفريق من المسعفين، قبل قليل، على رفع الأنقاض عن مبنى دمره الطيران الحربي في بلدة المنصوري".

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