شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: كلمة الرئيس بقمة الرياض شاملة واستهدفت وقف إطلاق النار بغزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية التى عُقدت فى العاصمة السعودية الرياض، جاءت شاملة وواقعية، حيث شدد فيها على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف إطلاق النار فى غزة ولبنان، مشيرًا إلى أن استقرار المنطقة يعتمد على إنهاء العنف وحماية المدنيين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن توصيات القمة واضحة فى ضرورة وقف التصعيد العسكرى، بما يسهم فى إعادة الاستقرار إلى المنطقة.



وطالب النائب أحمد نويصر، المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الأزمات، مشيدًا بدور مصر الثابت والمستمر فى دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على وحدة الأراضى اللبنانية.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر، بقيادة الرئيس السيسى، طالما كانت سبّاقة فى دعواتها لتحقيق السلام العادل والشامل فى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن موقف مصر ينبع من إيمانها العميق بحقوق الشعوب العربية فى الأمن والاستقرار.



وتابع النائب أحمد سعد نويصر، أن القمة العربية الإسلامية تمثل رسالة قوية للعالم حول أهمية وحدة الصف العربى والإسلامى فى مواجهة التحديات المشتركة، داعيًا إلى تفعيل التعاون بين الدول العربية والإسلامية لتحقيق الحلول الدبلوماسية التى تضمن إنهاء الصراعات وحماية مصالح الشعوب.



واختتم عضو مجلس النواب بيانه، بالإشادة بالجهود المصرية المستمرة فى تحقيق السلام الإقليمى، مشيرًا إلى أن مصر ستظل دائمًا داعمًا رئيسيًا للحقوق العربية وستواصل بذل الجهود لحل الأزمات بالطرق السلمية والحوار البناء.