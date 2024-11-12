هيئة البث الإسرائيلية: الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق جديدة في خط القرى الثاني جنوبي لبنان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "الفرقة 36 في الجيش بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق جديدة في خط القرى الثاني جنوبي لبنان".

ويأتي ذلك بعد أن أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الثانية من عملياته البرية في لبنان".

وأمس، ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "في لبنان لن تكون هناك أي هدنة أو توقف، بل سنواصل ضرب حزب الله بكل قوتنا حتى تحقيق أهداف الحرب"، لافتا الى ان "تحقيق أهداف الحرب في لبنان يتضمن نزع سلاح حزب الله ودفعه إلى ما وراء نهر الليطاني وإعادة سكان الشمال".