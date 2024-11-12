"أ.ب" عن قوة المراقبة الأممية بالجولان: أعمال إسرائيل على الحدود السورية انتهاك خطير لاتفاق وقف إطلاق النار

نقلت وكالة أسوتشيتد برس (أ.ب) عن قوة المراقبة الأممية في الجولان قولها إن "أعمال إسرائيل على الحدود السورية انتهاك خطير لاتفاق وقف إطلاق النار"

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة بأنه بدأت إسرائيل مشروع بناء على طول ما يسمى بـ"خط ألفا" الذي يفصل مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل عن سوريا، ويبدو أنها تضع الأسفلت لمد طريق على طول الحدود مباشرة، حسبما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة "أسوشيتد برس".

وأكدت منظمة الأمم المتحدة لوكالة أسوشيتد برس أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة منزوعة السلاح أثناء العمل، في انتهاك لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة.

ويأتي هذا العمل، الذي أظهرت صور أقمار صناعية سابقة أنه بدأ بجدية في أواخر أيلول، بعد إكمال الجيش الإسرائيلي بناء طرق جديدة وما يبدو أنها منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل.