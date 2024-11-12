مقتل 35 شخصًا وإصابة 43 آخرين صدمتهم سيارة في جوهاي بجنوب الصين

قُتل 35 شخصا وأصيب 43 آخرون بعدما صدمت سيارة عمدا، أشخاصا مساء الاثنين في مدينة جوهاي في جنوب ​الصين​، وفق ما أفادت الشرطة الثلاثاء.

كشف الشرّطة الصّينيّة أنّ "هجومًا خطرًا وشريرًا وقع في مركز جوهاي الرّياضي في جنوب الصين، حيث صدم مشتبه به بسيّارته أشخاصًا كانوا يمارسون الرّياضة، ما أدّى إلى مقتل 35 شخصًا وإصابة 43 آخرين".

وأوضحت في بيان، أنّ السّائق البالغ 62 عامًا "قاد سيّارةً رباعيّة الدّفع عبر البوّابة واقتحم المركز الرّياضي، وصدم الأشخاص الّذين كانوا يمارسون الرّياضة على الطّرق الدّاخليّة للمركز"، مشيرةً إلى أنّها عثرت على المشتبه به في سيّارته وهو يجرح نفسه بسكين، و"أوقفته فورًا ونقلته إلى مستشفى لتلقّي العلاج".