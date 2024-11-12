أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً النبطية أطراف حي البياض، الغندورية، قانا، الخيام، وادي الحجير، عرمتى، وشبعا".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على النبطية والغندورية وقانا والخيام ووادي الحجير وعرمتى وشبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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