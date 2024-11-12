الصحة: 3287 شهيدا و14222 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 44 شهيدا و88 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفيه أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الاثنين 11 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 44 شهيدا و 88 جريحا".

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3287 شهيدا و 14222 جريحا.