الإسعاف الإسرائيلي: مقتل شخصين وإصابة امرأة جراء سقوط صواريخ في نهاريا وتل أبيب

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن "مقتل شخصين جراء سقوط صاروخ في نهاريا". هذا أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن الإسعاف الإسرائيلي، بأن "إصابة امرأة بجروح طفيفة إثر إطلاق صواريخ على وسط إسرائيل".

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