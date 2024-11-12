مقاتلو "حزب الله" في رسالة: عهدنا أن نصون الأرض ونحمي شعبنا ونسيِّج الوطن بأشفار العيون

أشار مقاتلو "حزب الله"، في رسالة نشرها الإعلام الحربي، إلى "أننا نرسل بمناسبة يوم شهيد حزب الله إلى جميع عوائل المضحين والشهداء أسمى آيات التبريك والتهنئة سائلين المولى لكم الصبر وعلوّ الدرجات في الدنيا والآخرة، ونعاهدكم يا عوائل شهدائنا بالتمسّك بنهج الشهداء مشاعل الطريق والسير في هدي وصاياهم وحملِ أهدافهم حتى تحقيق النصر المبين على أعداء الدين".

وقالوا: "في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع المجاهدين المنتشرين والمتأهبين على امتداد المحاور في مواجهة العدو، نبارك لشهدائنا الأبرار مقامهم السامي في العلياء ولقائهم بسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله عند الرب الكريم مع محمد وآله الطاهرين".

وأضاف مقاتلو الحزب "إنّ عهدنا مع الدماء الزاكية أن نبقى في إثرها، لنصون الأرض ونحمي شعبنا ونسيِّج الوطن بأشفار العيون".

وتابعوا بالقول: "كلّ السلام إلى عوائل شهدائنا الأبرار آباءً وأمهات أبناءً وبناتٍ وزوجات. وتحية إكبارٍ وإجلالٍ لعطاءاتهم وتضحياتهم التي ستزهر نصرًا مؤزّرًا تبقى معه رايتنا الجهادية خفّاقة عالية، ومنارةً تضيء دروب المجاهدين والمستضعفين المتشوّقين لظهور إمامنا الحجّة المهدي من آل محمد".