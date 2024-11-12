بري اطلع من ميقاتي على أجواء ونتائج القمة العربية الإسلامية واللّقاءات والإتصالات التي أجراها

التقى رئيس مجلس النّواب نبيه بري في مقرّ الرّئاسة الثّانية في عين التّينة، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الّذي وضعه في أجواء ونتائج القمّة العربيّة الإسلاميّة الّتي استضافتها السعودية، واللّقاءات والإتصالات الّتي أجراها على هامش مشاركته في أعمال القمّة.
وكان اللّقاء مناسبةً تمّ خلالها عرض للتّطوّرات سياسيًّا وميدانيًّا وملف النّازحين.
كما استقبل برّي نائب رئيس مجلس النّواب السّابق إيلي الفرزلي، وعرض معه للأوضاع الرّاهنة.
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