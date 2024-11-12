الحاج حسن بلقاء نيابي مع لجنة الطوارئ الحكومية: بحثنا بحاجات النازحين لناحية الإنفاق والتدفئة مع الدخول بفصل الشتاء

أشار النائب حسين الحاج حسن، خلال لقاء نيابي عقد بدعوة من كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" مع لجنة الطوارىء الحكومية، الى أن "البحث الاساسي كان حول موضوع حاجات النازحين سواء في مراكز الإيواء او غيرها وحاجات النازحين لناحية الانفاق الحكومي والتدفئة مع الدخول في فصل الشتاء، إضافة إلى الواقع الصحي وواقع الاتصالات".

ولفت الحاج حسن، الى أنه "كان هناك بحث معمق، شكلت في نتيجته لجنة من الكتل النيابية للمتابعة مع لجنة الطوارىء. وحددت جلسة يوم الخميس المقبل للمتابعة".

من جهته، لفت ياسين، الى أنه " في الواقع، أخذنا وقتا بمناقشة كثير من الامور. وكان هناك حضور من الكتل كافة. وعرضنا ما نقوم به وما تم التحضير له والمسارات التي تغطي حاليا مراكز الإيواء وما تقوم به الادارات وتفعيلها ويجب تفعيل عمل الوزارات والإدارات فدور وزارة الطاقة أساسي، كذلك المساعدات النقدية وكيفية متابعة الأمور في الأشهر المقبلة والحاجات كثيرة جدا. وسنتابع بعد يومين هذه القضايا مع دعوة وزير المالية لمشاركتنا في الاجتماع".