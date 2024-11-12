تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء بيروت وجبل لبنان ومحيطهما على علو منخفض

يُسجّل منذ الصّباح، تحليق مكثّف للطّيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء بيروت وجبل لبنان ومحيطهما، على علو منخفض.

يُذكر أنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي كان قد نفّذ 13 غارةً منذ ما قبل ظهر اليوم، استهدفت مناطق مختلفة في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت.

ومنذ بعد الوقت، أكّد رئيس بلدية بعلشيمه أدهم الدنف، لـ"النشرة"، حصول غارة إسرائيليّة على منطقة ضهور العبادية على حدود بلدة بعلشميه، مشيرًا إلى أنّها استهدفت مبنى.