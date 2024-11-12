نشرت وزارة الصحة العامة لوائح تفصيليّة بكميّات الأدوية الّتي تمّ تلقّيها بهبات ومساعدات للبنان، ويتمّ توزيعها على مراكز الرّعاية الصّحيّة الأوّليّة الّتي تقدّم الخدمات للنّازحين في كلّ من المحافظات اللّبنانيّة.
كما نشرت لوائح بحزم أدوية الأمراض المزمنة الّتي يتمّ توزيعها على مراكز الرّعاية، من ضمن برنامج تعاون مع منظّمة الصّحة العالميّة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوزارة أنّ الحجم الإجمالي لعلب الأدوية الّتي تمّ تسليمها حتّى الآن، بلغ 2,249,468"، مشيرةً إلى أنّه "يتمّ نشر هذه اللّوائح الّتي هي الرّابعة من نوعها، بشكل دوري، حرصًا على إبقاء الرّأي العام والمعنيّين كافّة على اطلاع. كما أنّ اللّوائح موجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصّحة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة نشرت لوائح بالأدوية الموزعة على مراكز الرعاية للنازحين: تسليم 2,24 مليون علبة حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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