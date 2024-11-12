محافظ عكار اطلع على مخلفات العدوان الإسرائيلي على مبنى في عين يعقوب أمس

أشار محافظ عكار عماد اللبكي، خلال تفقّده المبنى المستهدَف في بلدة عين يعقوب في عكار أمس، والاطّلاع على مخلّفات العدوان الإسرائيلي، إلى أنّ "منذ البارحة ليلًا، أخذنا منحى ثانيًا في محافظة عكار، حيث نتعرّض للمرّة الثّانية لاعتداء إسرائيلي، لكن هذه المرّة هناك العديد من الضّحايا والجرحى، ممّا يدفعنا إلى التّنبّه أكثر"، متمنّيًا على النّاس والبلديّات "التّروّي لحلّ كلّ هذه الأمور، ونتقدّم بالتّعزية من ذوي الشّهداء، والشّفاء العاجل للجرحى".

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