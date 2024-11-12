وزير خارجية فرنسا: واقعة دخول قوات إسرائيلية لموقع تديره فرنسا في القدس يجب ألا تتكرر

أكد وزير خارجية فرنسا ​جان نويل بار، قبل استدعاء سفير إسرائيل، أن "واقعة دخول قوات إسرائيلية لموقع تديره فرنسا في القدس يجب ألا تتكرر".

واعتقل اثنان من مسؤولي الأمن الفرنسيين يتمتعان بوضع دبلوماسي لفترة وجيزة في السابع من تشرين الثاني عندما كان من المقرر أن يزور بارو مجمع كنيسة باتر نوستر على جبل الزيتون.

ويقع الموقع، وهو أحد أربعة مواقع تديرها فرنسا في القدس، تحت مسؤولية باريس وهذه ليست المرة الأولى التي تنشأ فيها مشاكل بشأن ممتلكات تاريخية فرنسية في المدينة المقدسة.

ومن المقرر أن يلتقي السفير الإسرائيلي برئيس مكتب بارو في مقر وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء.