"حزب الله": استهدفنا تجمعَين لقوات العدو بمستوطنتَي شوميرا وزرعيت ومربض مدفعية العدو في نافيه زيف

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند ‏السّاعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الثّلثاء، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا؛ بصلية صاروخيّة".

وكشف في بيان ثان، أنّ "‏مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند ‏السّاعة 03:00 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت، بصلية صاروخيّة".

وأشار الحزب في بيان ثالث، إلى أنّ "‏مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا كذلك عند ‏السّاعة 03:05 من بعد ظهر اليوم، مربض مدفعيّة العدو الإسرائيلي في نافيه زيف، بصلية صاروخيّة".