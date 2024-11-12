"حزب الله": استهدفنا تجمعَين لقوات العدو بمستوطنتَي شوميرا وزرعيت ومربض مدفعية العدو في نافيه زيف

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الثّلثاء، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا؛ بصلية صاروخيّة".
وكشف في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 03:00 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت، بصلية صاروخيّة".
وأشار الحزب في بيان ثالث، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا كذلك عند السّاعة 03:05 من بعد ظهر اليوم، مربض مدفعيّة العدو الإسرائيلي في نافيه زيف، بصلية صاروخيّة".
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