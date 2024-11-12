نفت مصادر في مدرسة الأنطونية في بعبدا، عبر "النشرة"، الشّائعات الّتي تحدّثت عن طرد التّلميذ الّذي صوّر إحدى الغارات على الضّاحية الجنوبيّة لبيروت اليوم، مؤكّدًة أنّه لم يتمّ توجيه أي ملاحظة إلى التّلميذ حتّى. ولفتت إلى أنّ الغارة تزامنت مع تنظيم نشاط ترفيهي في الصف.
تجدر الإشارة إلى أنّه كانت قد انتشرت، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، شائعات عن أنّ إدارة المدرسة بادرت إلى طرد التّلميذ.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مدرسة الأنطونية في بعبدا تنفي لـ"النشرة" الشائعات عن طرد التلميذ الذي صوّر غارةً على الضاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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