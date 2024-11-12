أكّد رئيس بلدية بعلشيمه أدهم الدنف، لـ"النشرة"، حصول غارة إسرائيليّة على منطقة ضهور العبادية على حدود بلدة بعلشميه، مشيرًا إلى أنّها استهدفت مبنى.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية بعلشيمه لـ"النشرة": غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في ضهور العبادية على حدود بعلشميه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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