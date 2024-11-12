ستارمر يضغط على بايدن بشان حزمة مساعدات لإوكرانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: حسب تقرير صحفي، يضغط رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر من أجل إجراء محادثات وجهاً لوجه مع جو بايدن لحثه على الإفراج عن حزمة مساعدات بقيمة 20 مليار دولار (15.5 مليار جنيه إسترليني) لأوكرانيا الأسبوع المقبل،

وذكرت صحيفة (ديلي تلغراف) إنه قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يأمل رئيس الوزراء البريطاني في التحدث مع الرئيس المنتهية ولايته ومحاولة إقناعه بزيادة المساعدة لأوكرانيا.

ويتضمن هذا السماح لأوكرانيا بالضرب في عمق أراضي روسيا بصواريخ ستورم شادو التي زودها الغرب. وكان السير كير والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا أمس الإثنين وضع أوكرانيا في "أقوى موقف ممكن مع حلول الشتاء".

صواريخ ستورم شادو

جاء الاجتماع وسط اقتراحات بأن المملكة المتحدة وفرنسا قد تسعيان إلى إقناع بايدن بمنح أوكرانيا الإذن باستخدام صواريخ (ستورم شادو) لضرب روسيا قبل مغادرته البيت الأبيض.و

تم تطوير ستورم شادو في الأصل كمشروع بين المملكة المتحدة وفرنسا في أوائل التسعينيات. وتم استخدامه في العراق في عام 2003، بينما استخدمته فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة في ليبيا في عام 2011.

كما تم استخدام الصواريخ لقصف أهداف الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا والعراق.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناشد الدول الغربية للحصول على هذه الأنواع من الصواريخ لعدة أشهر - لكن الطلبات قوبلت بالرفض، وخاصة من قبل الولايات المتحدة.

ترامب - زيلينسكي

وعلى صلة، أعرب الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن "اهتمامه" بنقطتين من ما يسمى "خطة النصر" لفولوديمير زيلينسكي، وفقًا لتقرير.

وتحدد الخطة خمس نقاط رئيسية - اثنتان منها تم وضعهما مع وضع ترامب على وجه التحديد في الاعتبار، وفقًا لأشخاص شاركوا في وضعها لصحيفة فاينانشال تايمز.

وتتمثل إحدى الأفكار في استبدال بعض القوات الأميركية المتمركزة في جميع أنحاء أوروبا بقوات أوكرانية عندما تنتهي الحرب. وتقدم الفكرة الأخرى دورًا غربيًا في تطوير الموارد الطبيعية الحيوية لأوكرانيا.

وكان ترامب "مهتمًا" بالنقطتين، وفقًا لتقارير فاينانشال تايمز. وعُرضت الخطط على الرئيس المنتخب عندما التقى زيلينسكي به في نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي.