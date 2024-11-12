ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى بالبيت الأبيض

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: ذكرت وسائل إعلام أميركية أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأميركي المنتخب رفضت عرضا لزيارة البيت الأبيض، الأربعاء، ولقاء السيدة الأولى الحالية جيل بايدن.

ونقلت صحيفة "ذا بوست" عن مصدر مطلع قوله: "ميلانيا لن تذهب.. زوج جيل بايدن سمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالتفتيش في درج ملابسها الداخلية. آل بايدن مثيرون للاشمئزاز. جيل بايدن ليست شخصا تحتاج ميلانيا لمقابلته".

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مع الرئيس الحالي جو بايدن في المكتب البيضاوي، الأربعاء في لقاء تقليدي بعد الانتخابات، وعادة تقوم السيدة الأولى بدعوة خليفتها لاحتساء الشاي.

وكانت ميلانيا قد زارت البيت الأبيض بعد فوز زوجها في انتخابات 2016، وحصلت على جولة من السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.

وبعد خسارة ترامب في انتخابات 2020، لم يدعُ بايدن وعائلته إلى البيت الأبيض قبل توليهم المنصب، وهو تقليد استمر لعقود.

وفي 8 أغسطس داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا مارالاغو، وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.

وقالت ميلانيا إنها شعرت بالغضب لرؤية عملية تفتيش مكتب زوجها وخزانة ملابسها وحتى غرفة ابنها بارون، وأضافت: "رأيت أشياء غير سارة لا يرغب أحد في رؤيتها".