شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع النواب: توافق بين القادة بالقمة العربية بضرورة وقف الحرب على غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لحزب حماة الوطن، أن القمة العربية الإسلامية غير العادية، والتي عقدت بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، شهدت توافقا فريدا من نوعه بين الرؤساء والزعماء والملوك الأشقاء في الوطن العربي، من أجل ضرورة وحتمية وقف الحرب على قطاع غزة ولبنان، لافتا الي ان هذا التوافق جاء استجابة للظروف الاستثنائية الطارئه التي تشهدها الأراضي الفلسطينية ولبنان والضفة الغربية من حروب وحصار ودمار تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان له اليوم، إن الدعوة لعقد هذه القمة تأتي امتدادًا للجهود الحثيثة التي تقوم بها الدول الشقيقة وفي مقدمتها الدولة المصرية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على كافة المستويات والوقوف بجانب لبنان في محنته، فضلا عن ان تلك القمة، تاتي امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.

وأوضح النائب الأول لحزب حماة الوطن، ان قمة الرياض الثانية تهدف إلى متابعة مخرجات القمة الاولي، والبناء عليها ومواصلة جهود الدول العربية الحثيثة لوقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، مؤكدًا أن القمه جاءت فى توقيت مهم للغاية، من أجل الضغط على المجتمع الدولى لوضع حد للعدوان الغاشم فى غزة ولبنان.

واكد النائب اللواء احمد العوضي، أن الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة وشعبها العظيم تقف دائماً بجانب صوت الحق والعدل ولا تدخر جهدًا من أجل دعم القضايا العربية العادلة والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، منوها أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة، جاءت للتأكيد علي موقف مصر الثابت والداعم للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى وجود حالة من الترحيب الشعبي والرسمي للدول العربية على ما تبذله مصر من جهود تعبر عن حب وعروبة وإنسانية الشعب المصرى تجاه أشقائه.

ووصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، كلمة الرئيس السيسي، امام قادة قمة الرياض، بانها اتسمت بالدقة والشمول والوضوح، ووضعت المؤسسات الدولية والقوى الكبرى أمام مسئوليتها وضميرها الإنساني، وأعادت التأكيد على أن الصيغة الوحيدة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هي حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا الي أن القادة العرب حريصون على إنهاء أزمة الاشقاء في قطاع غزة ولبنان، واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وناشد النائب اللواء احمد العوضي، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة والاخذ بالرؤي والمطالب العربية التي بعثها قادة ورؤساء وملوك الدول العربية اليوم بالقمة العربية والاسلامية بالرياض، لوقف إسرائيل عن هذه الحرب غير الإنسانية من أجل إنقاذ الأبرياء في فلسطين ولبنان.